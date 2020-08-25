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وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

كتب:

عبد الوهاب عيسي
10:13 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الجامعة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمواعيد المقترحة لعقد المؤتمر السنوي للجامعة، الذي سيعقد هذا العام تحت عنوان "مشروعية الدولة الوطنية".

وأهدى وزير الأوقاف حسب بيان الوزارة، رئيس الجامعة نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف، أهمها "فقه النوازل، حتمية التجديد الفقهي، وفنّ الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة".

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