مختار جمعة: قانون تنظيم هيئة الأوقاف سيسهم في تعظيم العوائد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم، سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.

ووجه الوزير الشكر للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، وسائر الأعضاء من جميع لجان البرلمان الذين شاركوا في جلسات مناقشة القانون على ما بذلوه من جهد مضنٍ في إخراج هذا القانون على تلك الصورة العظيمة التي خرج بها.

ووجه الشكر الجزيل للبرلمان الموقر على إقرار هذا القانون، الذي سيسهم بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون الوقف وتعظيم عوائده.