مالطا تحذر: عمليات تركيا في المتوسط تؤزم الوضع

في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط إلى ملف اللاجئين وليبيا، دعا وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، إلى محادثات لتجنب التصعيد في شرق المتوسط بعدما دشنت أنقرة حملة تنقيب جديدة.

وقال بارتولو لـ "فاينانشال تايمز": "إذا ساءت الأمور وكان هناك الكثير من العداء، فسيمتد ذلك إلى بقية البحر المتوسط"، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وأضاف: "من مصلحتنا إيجاد وسيلة لخفض التصعيد، والبدء في حوار أياً كانت صعوبة ذلك".

وتابع: "قلت لوزير الخارجية التركي، إن ما حدث عام 1962 إبان أزمة الصواريخ الكوبية مثال جيد لحل يحفظ ماء الوجه لمواجهة خطيرة".

وشدد بارتولو على أن "التكهنات بأن تركيا تريد استخدام قاعدة جوية في مالطا للمساعدة في دعمها العسكري لحكومة الوفاق الليبية هراء"، مضيفًا: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب، ونحن دولة صغيرة محايدة".

وأكد أن "هذا ليس من مصلحتنا، وأعتقد أنه ليس من مصلحة البحر المتوسط استخدام مالطا ضد أي دولة مجاورة".

يشار إلى أنه بعد تراجع طفيف في حدة التوتر بين البلدين، تدهورت العلاقات مجدداً خلال الأيام الماضية، بين تركيا واليونان، لا سيما بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين.

وبدا المشهد، الثلاثاء، متجهًا إلى مزيد من التأزم، على وقع استنفار عسكري يوناني، فقد بدأت أثينا، فجر الثلاثاء، مناورات عسكرية تشارك فيها قواتها البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرقي جزيرة كريت وجنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، بالقرب من المنطقة التي أرسلت إليها تركيا سفينة الأبحاث عروج ريس، برفقة سفن حربية، لمسح البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن احتياطيات الغاز والنفط.