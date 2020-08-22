الاتحاد الأوروبي: وقف إطلاق النار في ليبيا يمهد لإيجاد حل سياسي للأزمة

قال مسؤول خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إعلان وقف اطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية يعطيان أملا جديدا للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في ليبيا وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف بوريل، أن الحل في ليبيا يتطلب مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي وقف كل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعيا إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".