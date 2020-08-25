ضوابط مهلة استكمال دفع مقدمات الأراضي المطروحة في 2014

أقرت وزارة الإسكان، مهلة لاستكمال مقدمات حجز الأراضي التي طرحت عام 2014، باشتراطات معينة تعرف عليها:

وفقا لتصريحات أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تقرر منح مهلة لمدة شهر، لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة، التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام أون لاين، اعتبارا من عام 2014، ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن منح المهلة يتم وفقا للشروط التالية:

التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حاليا، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض، حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة، أو جهاز المدينة إن وجد، وضرورة الالتزام بالنماذج السكنية المحددة.