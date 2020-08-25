مصدر بالتنمية المحلية: مد فترة التصالح بعد 15 سبتمبر بيد رئيس الوزراء

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن 15 سبتمبر المقبل، آخر موعد وفق قرار رئيس الوزراء، لقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسداد رسوم جدية التصالح، وعلى المواطنين الراغبين فى التصالح سرعة التوجه إلى لجان قبول الطلبات بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح وسداد مبالغ جدية التصالح.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن قرار مدة فترة التصالح إلى ما بعد المدة المحددة منتصف الشهر المقبل، في يد رئيس الوزراء، وهذا الكلام سابق لأوانه، فما زال هناك متسع من الوقت، وعلى المواطنين التوجه إلى لجان التصالح، وتقديم الطلبات لتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن كل المراكز التكنولوجية، تواصل العمل حتى فى أيام العطلات والإجازات الرسمية، والعمل ممتد حتى الفترة المسائية، لخدمة المواطنين، والتيسير عليهم، واستقبال طلبات التصالح، وهناك لجان تفتيش، ومتابعة تتابع الموقف أولا بأول.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرر مد فترة التصالح فى مخالفات البناء من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، والتيسير عليهم، وإتاحة الفرصة لكل من تخلف عن تقديم طلب التصالح، أو سداد جدية التصالح.