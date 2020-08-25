التنمية المحلية: استمرار غلق سناتر الدروس وقاعات الأفراح والحضانات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استمرار غلق سناتر الدروس الخصوصية والحضانات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مؤكدا أنها ما زالت ممنوعة وغير مسموح بها، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن وزارة التنمية المحلية ملتزمة باتباع تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بشأن منع أى تجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن من يخالف تلك الاجراءات، يقع تحت طائلة القانون، وهى غلق مكان النشاط، سواء سنتر أو قاعة أفراح، وتحرير محضر ضد مرتكب الواقعة.

وأشار إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات وسناتر الدروس الخصوصية، وفي حال صدور أى قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى.