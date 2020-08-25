التنمية المحلية تدعو الراغبين في التصالح لسرعة تقديم الطلبات

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارا من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، جاء للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة، لمتابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق، لخدمة الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ودعا شعراوي، الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكدا جدية الدولة لمنع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، إذ تسعى للحصول على حقوقها كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود رفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضاري الجيد، مؤكدا أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الوزير بمنظومة التحول الرقمي والطفرة التكنولوجية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، للتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات.

بدوره، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنّ العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء طول أيام الأسبوع، مع تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين الراغبين في التصالح، وتذليل أي عقبات تواجههم لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأشار الى إقامة بعض المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وعلى رأسها إنشاء مدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات بالتنسيق مع الوزارة، بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وعرض الغضبان، جهود المحافظة في ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى الاستمرار في دعم المستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة.