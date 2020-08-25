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تيسيرات للمتعثرين في سداد قيمة التصالح بمخالفات البناء

كتب:

وائل فايز
08:00 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن عدد من الإجراءات للتيسير على المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأكدت مصادر بالتنمية المحلية، أن هناك تواصلا وتنسيقا من جانب الوزارة مع البنك المركزى والبنوك من أجل تقديم قروض للمواطنين المتعثرين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وتيسير الإجراءات لهم للحصول على المبالغ المطلوبة لسداد قيمة التصالح.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن تلك الإجراءات تضمن عدم وجود متعثرين فى السداد حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم وحصول الدولة على مستحقاتها، فضلا عن تيسيرات السداد من إمكانية دفع المستحقات على أقساط وفق رغباتهم.

وأشارت إلى أن 15 سبتمبر المقبل هو آخر موعد للتصالح حتى الآن، وعلى المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم فالدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى.

وأشارت إلى انتظام العمل في جميع لجان تلقى طلبات التصالح من المواطنين وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ويتم العمل حتى فى أيام العطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

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