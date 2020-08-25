التعليم العالي: الرئيس يسعى لأن يكون لدينا أفضل 50 جامعة بالعالم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حلم بأن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويسعى إلى أن تكون الجامعات المصرية ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، عبر توفير التمويل ووجود رؤية حقيقية، وخطط لتحقيق تلك الرؤى.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على فضائية "CBC"، أن التعليم المصري هو الأولوية الأولى لدى القيادة السياسية المصرية، التي تسعى حاليا إلى إخراج طلاب على قدر كبير من التعليم الجيد، والتميز في مجالات العمل المختلفة، موضحا أن التعليم خلال العام الدراسي الجديد سيكون "هجين" بين الوجود فيما لا يمكن الاستغناء عن الوجود به، بأن تكون المجموعات الدراسية قليلة العدد، وجزء آخر سيتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الوزارة تسعى لإلحاق الطلاب بالجامعات، التي لها مستقبل بعد التعليم، ومساعدة الطلاب في معرفة احتياجات سوق العمل قبل الالتحاق بالجامعات، حيث إن من يحدد الحد الأدنى للقبول بالجامعات هم المواطنون ورغباتهم، التي يجب أن تكون أكثر نضجا لمهن المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد فارق بين التعليم الخاص أو العام، ولكن لكل كلية ميزة، تتفرد بها عن كلية أخرى، وجميعها تتنافس على إخراج طالب لديه حد أدنى من التميز في المجالات المختلفة.

وتابع: "ارتفاع متوسط المجاميع ظاهرة لا تستدعي الالتفات لها، والإشكالية هي إيجاد أماكن لكل الناس، وده اللي بتعمله الدولة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمجموع ليس الإشكالية، وعلى الطلاب اختيار المجالات التي يريدون دراستها، والتفوق فيها مستقبلا، وليس عليهم الاهتمام بالدرجات في المقام الأول".