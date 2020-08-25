التعليم العالي: الدراسة بالجامعات الأهلية بالساعات المعتمدة

أكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الخارجية، أن نظام اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان بفروعها الثلاثة"، يتمثل في الاختبارات المتعلقة باللغة والمهارات والقدرات الشخصية وفقا لتخصصات البرنامج المتقدم له الطالب للالتحاق، مؤكدا أن نظام الدراسة بالجامعات الأهلية الثلاث سيكون بنظام "الساعات المعتمدة"، فضلاً عن تطبيق النظام الجديد للتعليم القائم على "التعليم الهجين".

وأوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نظام الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة، يعتمد على التطلع للوظائف المستقبلية ومتطلبات سوق العمل محليا ودوليا، من خلال برامج علمية تستشرق سوق العمل بعد 5 سنوات والعمل.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن مصروفات الجامعات الأهلية ليست مرتفعة كما يردد البعض وتناسب الجميع، لأنها تقدم تعليما متميزا يناسب متطلبات واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات من الآن وبعد اكتمال البنية التحتية في هذه الجامعات الجديدة سوف تستوعب "الجلالة" 25 ألف طالب وجامعة الملك سلمان من 25 إلى 30 ألفا وجامعة العلمين 18 ألفا وجامعة المنصورة الجديدة 15 ألفا بعد 5 سنوات من الآن.