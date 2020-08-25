السياحة: ألمانيا لم تطلب إجراءات معينة لعودة سائحيها إلى مصر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن ألمانيا أو أيًّا من الدول المصدرة للسياح لمصر لم تشترط قيام مصر بإجراءت معينة لإرسال سائحيها.

وأضافت لـ"الوطن"، اتخذنا إجراءات احترازية ووقائية مشددة تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية و-الحمد لله - أشاد بها الجميع، مؤكدة وجود تواصل شبه يومى مع وكلاء السياحة فى العديد من الدول كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لسرعة عودة سائحيهم لزيارة مصر.

وأشارت شلبي إلى أن قرار عدم دخول أي زائر لمصر إلا بعد إجرائه تحليل pcr ببلده يثبت عدم إصابته بكورونا جيد للغاية رغم وجود بعض الآثار السلبية له حاليا، منها قيام بعض الشركات السياحية المصدرة للسياح لمصر حاليا بإرجاء بعض رحلاتها خلال شهر سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع قيمة تحليل كورونا ببعض الدول خاصة أن غالبية السياح الوافدين للمدن الشاطئية المصرية من ذوى الإنفاق المنخفض.

وتابعت: "نأمل أن يكون قرار إجراء التحليل محفزا لبعض الدول التى تهتم بتلك الاجراءات كألمانيا وبريطانيا لإرسال سائحيها لمصر قريبا".