وزير السياحة: لم نرصد أي إصابات بكورونا للسائحين منذ عودتها

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن اختيار أمين عام منظمة السياحة العالمية لمصر لتكون أول وجه له بعد رفع الحظر العالمي على الطيران تبعث برسالة في غاية الأهمية للعالم أن مصر آمنة ومرحبا بكل السائحين.

وأشار العناني في مؤتمر صحفي بحضور أمين منظمة السياحة العالمية، إلى أن أي من هذا لم يكن ليتحقق لولا دعم أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة حيث قدنا اجتماعات مطولة لوضع آلية استقبال السائحين والإجراءات الاحترازية.

وتابع: "طوال الأربعين يوما الماضية تابعنا ولم نرصد حالة واحدة بين العائدين من مصر أصيبت بكورونا وهو ما يؤكد سلامة إجراءاتنا فنحن نضع الصحة أولا ثم السياحة، ولو تهاونا وظهرت حالة واحدة ستدمر كل ما عملنا فنحن حريصون كل الحرص على توعية كل الفئات العاملة في السياحة.