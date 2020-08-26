حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيءٍ يفعله ابتداءً من عمله وانتهاءً بهواياته التي يمارسها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش، وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس، فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.