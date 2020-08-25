السياحة: زيارة 126 ألف سائح لمصر منذ يوليو "جيد" في الظروف الحالية

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن زيارة 126 ألف سائح إلى مصر بداية من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، يعتبر جيدا جدا، في ضوء العدد المحدود من الدول التي سمحت لمواطنيها بالسفر.

وأضافت لـ"الوطن"، أن هذا العدد الكبير من السياح الذين وفدوا إلى مصر من العديد من الدول أتى وقضى إجازته وغادر، دون أن تحدث إصابة واحدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أعجب جدا بهذا الرقم، ووصفه بالكبير فى ظل الظروف الحالية، كما أشاد بضوابط تشغيل الفنادق، وبالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى يتم اتباعها منذ نزول السائح للمطار، وحتى صعوده لسلم الطائرة للمغادرة.

ولفتت إلى أن فيروس كورونا قضى على خطط وزارة السياحة الخاصة بجذب 20 مليون سائح، خلال عام 2020، موضحة أن تلك الأزمة التى ضربت العالم تسببت فى توقف وتباطؤ حركة السفر بين الدول وبعضها، فضلا عن تراجع اقتصادى عالمى كبير، وبالتالى لن نستطيع تحقيق هذا الرقم قبل عام 2022، لافتة إلى أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة ومحسوبة، لاستعادة الحركة السياحية لبعض معدلاتها التى كانت قبل بداية العام الحالي.