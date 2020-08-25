وزراء الشباب والرياضة الأفارقة يجتمعون "أون لاين" لمواجهة كورونا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماع الإتحاد الأفريقي، مع وزراء الرياضة بالدول الأعضاء، لمناقشة أفضل السبل في مجال الرياضة، لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة الوزير سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، وأميرة الفاضل رئيس المفوضية الأفريقية للشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزراء الأفارقة.

دار الاجتماع حول الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، بالاضافة إلى الخطط المستقبلية، وكيفية مواجهة الفيروس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته، أن وزارة الشباب والرياضة، تنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبية واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفا أن وزارة الشباب والرياضة، أصدرت عدة أكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية، مشددا على أهمية التباعد الاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم على المنشآت الشبابية والرياضية، في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الفيروس.