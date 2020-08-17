وزير الرياضة يبحث مع وفد "القوى العاملة" تأهيل الشباب لسوق العمل

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان الوزارة، وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"؛ لبحث التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة على صعيد البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

بدأ اللقاء، بعرض المحاور العامة لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي يأتي من ضمنها تدريب وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل من خلال حزمة من البرامج المتنوعة التي تنفذها الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة.

وعرض الوفد أبرز نتائج برنامج تطوير القوى العاملة، وتعزيز المهارات التي نفذتها الفترة الماضية.

واستعرض وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، خلال اللقاء، الفكرة العامة للبرنامج المقترح تنفيذه تحت عنوان "ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف" بالتعاون مع الوزارة بغرض تأهيل الشباب الباحث عن العمل وإلحاقه بسوق العمل وذلك داخل 15 محافظة في مرحلته الأولى، إضافة إلى عرض البرنامج المقترح لربط مراكز الشباب بالمدارس التعليمية، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية للطلاب.

ورحب وزير الشباب بالتعاون مع وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بما يدعم العلاقات الثنائية، ودراسة جميع المقترحات المقدمة، والعمل على تشبيكها مع برامج ومشروعات الوزارة المختلفة تحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة، فضلاً عن التوسع في تنفيذ برامج إعداد الكوادر الفاعلة في مجال ريادة الأعمال.

أكد وزير الشباب، أهمية التعليم الفني داخل المجتمع، والعمل على وضع برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الفنية للشباب داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مع دراسة إنشاء مراكز دائمة للتوظيف وريادة الأعمال بمراكز الشباب، وتقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف، لافتاً إلى وضع بنود التعاون بين الطرفين في اتفاق عام بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات كل من جوزيف غانم مدير المشروع، محمد فوزي نائب مدير المشروع ومدير مكون التعليم الفني، والدكتور عمرو سليمان استشاري أول المشروع لريادة الأعمال والابتكار، ووليد قريش مدير برامج القطاع الخاص بالمشروع، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.