أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، والتي تتنوع بين البطاطس والطماطم والخيار، وغيرها، على النحو التالي:

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيها.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهات.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 15 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

البطاطا

وصل متوسط سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، و12 جنيها للزيتون بيكول ومنزيل، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 16 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3 إلى 8 جنيهات.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 18 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.