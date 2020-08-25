بمشاركة 25 شابا وفتاة.. "الشباب والرياضة" تبدأ جلسات "كافيه مشواري"

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال أولى الجلسات الحرفية لتعليم صناعة الحلي ضمن مبادرة " كافيه مشواري " وذلك بمشاركة مستفيدي برنامج "مشواري" وأعضاء مبادرة "شباب يدير شباب" بمركز شباب ناصر بمشاركة 25 شابا وفتاة في المرحلة العمرية من 18 -25 عاماً.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب تسابق الزمن في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تنمي فكر الشباب، وتساهم بأنشطة متعددة لخدمة المجتمع المدني وتنميته وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومنها موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استمرار تشغيل وحدة "طوّر وغيّر" بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، موجها نحو التوسع في تقديم خدمات الوحدة لعدد 5 ملايين شاب وفتاة على مستوى كل المحافظات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم مجال ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وتأهيل الشباب لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح صبحي أن مبادرات الوحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تتضمن مبادرة التوظيف الإلكتروني، والعمل الحر وتنفيذ الأيام الافتراضية للتوظيف، بواسطة MS Team، مبادرة التدريب من أجل التوظيف، سفراء "طور وغير" بأفريقيا، مبادرة "كن رائد أعمال، ومبادرة ارسم مستقبلك- ابني مشروعك"، ومسابقات رواد الأعمال والابتكار.

وتواصل الوحدة عملية صقل وتدريب 1000 مدرب من العاملين بالشباب والرياضة بالمحافظات، بهدف تدريب نحو مليون شاب سنويا؛ وتنفيذ النموذج المتكامل لمبادرة "طور وغير"، لمساعدة الشباب من الجنسين على اكتساب المعارف والمهارات، وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، عن طريق توفير خدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي، والاستشارات المهنية للتعرف علي الفرص والوظائف المتاحة.

وكذا التعرف علي البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقدمها المشروع في المجالات ذات الصلة بسوق العمل المصري وأهمها التدريبات التكنولوجية ومهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب، وربطهم بأصحاب الأعمال بسوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم التي تم اكتسابها.