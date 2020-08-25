سياسي ليبي: انتفاضة طرابلس لن تتوقف دون إسقاط السراج ومعاونيه

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن الشعب الليبي انتفض في طرابلس رفضًا لجرائم المرتزقة الدخلاء على النسيج الليبي، "نحن نتابع على كسب الإخوة فى طرابلس فنحن نتعارك ونجلس على مائدة المفاوضات ونتفق أما أن يأتي غريب وينتهك العرض ويدوس المقدسات فهذا الأمر يمس كرامة الأمه الليبية".

وأضاف "الرميح"، خلال تصريحاته لشاشة "الغد" الإخبارية، أن الشعب الليبي انتفض في طرابلس بسبب انتهاكات المرتزقة الذين جلبهم فايز السراج، ولن تتوقف الانتفاضة حتى يسقط السراج وكل من يعاونه، مؤكدًا أن بعض المتظاهرين في طرابلس وثقوا جرائم مرتزقة سوريين تابعين لتركيا ضدهم وإطلاق النيران على المظاهرات السلمية في طرابلس.

وأشار مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إلى أن عناصر إرهابية متطرفة تتولى حماية السراج ومجلسه والذي سيرحل قريبا بإرادة شعبية، بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة لحكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، وسط دعوات لإعلان العصيان المدني، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.