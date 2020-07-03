عقيلة: الميليشيات أحكمت السيطرة على حكومة السراج وعبثت بحياة الشعب الليبي

قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير شرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان المنتخب، موضحا: "تم رفضها من مجلس النواب مرتين، والسراج انفرد بإصدار قرارات منفردا في مخالفة للاتفاق السياسي".

وتابع صالح، خلال زياراته لروسيا اليوم، "حكومة الوفاق استعانت بالميليشيات لحراستها والميليشيات أحكمت السيطرة على الحكومة وعبثت بحياة الشعب الليبي، وفرض المجتمع الدولي حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب".

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، قائلا: "مدة المجلس الرئاسي وولايته انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات".

يجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في موسكو، اليوم، سلسلة لقاءات منها لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، ومن المتوقع أن يلتقي صالح، مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الخاص لشؤون الشرق الأوسط.