سياسي يوضح أبزر الرسائل وراء القمة الأردنية المصرية العراقية

أكد مندر الحوارات، سياسي أردني وعضو جمعية الشؤون الدولية، أن القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن تحمل رسالة لجميع الأطراف بأن الدول الثلاث تستطيع التكتل سواء اقتصاديًا وسياسيًا، موضحًا أن الطابع الرئيسي للقمة الثلاثية اقتصادي وأمني، لكنها تحمل رسائل سياسية بقوة حضور تلك الدول على خريطة القوى الدولية.

وأضاف "الحوارات"، خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الأردن يرغب في فتح التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع العراق خاصة في ظل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الأردن جراء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أن الأردن تريد من مصر تعزيز التعاون الأمني.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن العراق لديه أزمات في الكهرباء والاقتصاد وقد يستفيد من التعاون الاقتصادي مع مصر والأردن، حيث انعقدت اليوم في العاصمة الأردنية، عمان، قمة ثلاثية تجمع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وركزت القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.