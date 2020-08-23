حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا وعلاقتها بالجهاز الهضمي

رغم تصريحات سابقة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، طمأنت خلالها المواطنين على الوضع فيما يخص فيروس كورونا في حال التعرض لموجة ثانية: "اللي عدى في الموجة الأولى دون خبرات مسبقة في العالم بإدارة هذه الجائحة يخلي مفيش تخوف في حال حدوث موجة ثانية لكورونا حال حدوثها لأنه مش هيكون في صعوبة زي صعوبة الموجة الأولى"، لاتزال المخاوف من مواجهة موجة ثانية قائمة صاحبها أحاديث روجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أعراض جديدة تهاجم الجهاز الهضمي للمصابين بالفيروس.

الحديث عن بدء موجة ثانية وظهور أعراض جديدة أشد شراسة بالجهاز الهضمي نفاه أساتذة الباطنة بقولهم أن مصر لم تدخل في موجة ثانية حتى الآن وكثير من مصابي كورونا ظهر عليهم أعراض بالجهاز الهضمي منذ بداية دخول الفيروس في مصر.

الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد أن الموجة الثانية لم تبدأ حتى تلك اللحظة، وأعراض الجهاز الهضمي المتمثلة في الإسهال والقيئ موجودة في المصابين من قبل وبالتالي فإنه لا صحة لما يتم تداوله بكثرة تلك الأيام، لافتا إلى أن الموجة الثانية تختلف من دولة لآخرى ومن ظروف لظروف، والعالم كله لايزال يواجه الموجة الأولى.

عقبة: الموجة الثانية تبدأ بعد انحصار الأعداد وعودتها بشكل كبير

وفي تعريفه لمفهوم الموجة الثانية قال العقبة في حديثه لـ"الوطن" إنها تبدأ بعد انحصار الأعداد بشكل واضح وتبدأ تزيد بكثرة مرة ثانية وقد يسببها عدم التزام المواطنين بشكل مبالغ أو تحول جوهري بالفيروس يزيد من معدلات الإصابة.

وأشار العقبة إلى بعض دول شرق أسيا التي سجلت صفر إصابات بشكل مؤقت منها الصين على سبيل المثال، لكن بشكل مؤقت وعادت تسجل إصابات جديدة مرة آخرى من المواطنين العائدين من خارج البلاد ولا تعتبر تلك الإصابات الجديدة موجة ثانية لأنه لايزال المرض هو بنفس أعراضه، بحسب قوله.

وعن الوسائل المؤكدة لمنع حدوث موجة ثانية، أكد أستاذ الباطنة أنه من الضروري إدارة الأزمة بشكل حاسم والتزام المواطنين بكافة إجراءات الوقاية، حيث يتخوف العالم من حدوث زيادة في الأعداد مع دخول الشتاء ونزلات البرد، وعليه فإن معظم هذه الدول تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع زيادة الأعداد التي قد تنتج مع دخول الشتاء، وأثنى على جهود الدولة في اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة لمنع دخول مصر في موجة ثانية من الفيروس.

حشيش: أعراض الجهاز الهضمي التي قد يتسبب بها كورونا تبدأ من الإسهال والقيئ وقد يصل إلى جفاف

الدكتور محمد حشيش، استشاري الباطنة بمستشفى قها للعزل، أكد أن أعراض الجهاز الهضمي موجودة من البداية وتظهر بأعراض مختلفة على المصابين بكورونا.

وأضاف حشيش لـ"الوطن" أن أعراض الجهاز الهضمي التي قد يتسبب بها كورونا تبدأ من الإسهال والقيئ وقد يصل إلى جفاف في بعض حالات المرضى من كبار السن وهنا يجب نقل الشخص للعلاج في مستشفى ولا يجوز الاكتفاء بالعزل المنزلي بحسب تعبيره.