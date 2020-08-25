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مراد وهبة: صحتي جيدة وعدم حضوري ندوة الأعلى للثقافة إجراء احترازي

كتب:

إلهام زيدان
07:09 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مراد وهبه

مراد وهبه

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إنه بصحة جيدة، لكنه اعتذر عن حضور الندوة التي يعقدها المجلس بعنوان: "حول الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية المعاصرة"، التي تنظمها لجنة الفلسفة بمقر المجلس، كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وأضاف "وهبة" لـ"الوطن"، كنت أود المشاركة في الندوة، الثقافية، لكني امتثلت لنصيحة الطبيب بعدم الحضور، كإجراء وقائي، وشاركت بعمل تسجيل فيديو تم بثه في الندوة.

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