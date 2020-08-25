أخبار البنوك.. إزاي تحصل على وديعة بعائد شهري ثابت من بنك الإسكندرية؟

يحرص الكثير من المواطنين من راغبي توفير وادخار الأموال على فتح حساب الودائع بالبنوك وشراء شهادات ذات العائد، وتوفر الكثير من البنوك العديد من الشهادات ذات العوائد المختلفة، ويقدم بنك الإسكندرية وديعة "سمارت" ذات العائد الشهري للعملاء، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك مزايا "وديعة سمارت" ذات العائد الشهري من بنك الإسكندرية، وفق الموقع الرسمي للبنك:

شروط ومزايا وديعة سمارت

- تتنوع الآجال بين القصيرة والمتعددة والتي تتحدد حسب رغبة العميل.

يمكّن بنك الإسكندرية العملاء من الحصول على تسهيلات أخرى بضمان الودائع.

- تتميز "وديعة سمارت" بعائد شهري ثابت يستمر طوال فترة الوديعة.

- تختلف مدة الوديعة حسب الرغبة، فهناك ذات الـ3 أشهر وأخرى ذات الـ6 أشهر، والحد الأقصى لها 12 شهرا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة يصل إلى 1000 جنيه.

يمكن لجميع العملاء فتح حساب "وديعة سمارت" دون شروط محددة.

خطوات الحصول على وديعة سمارت

- يمكن حجز موعد مع البنك لفتح حساب وديعة سمارت من خلال الموقع الرسمي للبنك.

- ثم التوجه إلى فرع البنك لفتح حساب الوديعة من خلال التوجه لأحد فروع بنك الإسكندرية وملء النموذج الخاص بربط الوديعة.