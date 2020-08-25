العرابي: القمة الثلاثية توقف رغبة دول تسعى للانقضاض على المنطقة العربية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن، جاء بسبب وجود تغييرات سياسية كبيرة، في عدد من الأماكن، ووجود تحديات كبرى في المنطقة العربية كافة.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك رغبة متزايدة لعدد من الدول، مثل تركيا وقطر وإيران وإسرائيل وإثيوبيا، للانقضاض على المنطقة العربية، كما يوجد تكالب من دول أخرى خارجية، موضحا أن القمة الثلاثية، جاءت لإعادة صياغة العولمة، حيث أنها جاءت نتيجة للأحداث المتراكمة، وسط التحديات غير المسبوقة بالمنطقة.

وأكد أن هناك تباين كبير ومشكلات مزمنة، يعاني منها عدد من الدول العربية، وهناك دول تحاول تنفيذ مخططات في المنطقة لزعزعة الاستقرار، ويجب أن تنضم دول أخرى للمساعي المصرية والأردنية، التي تحاول العمل على التكامل الاقتصادي، والاهتمام بالإنسان، مشيرا إلى أن مصر والأردن لهم دور كحاكم في القضية الفلسطينية، حيث هناك وصايا هاشمية على الأماكن المقدسة في فلسطين، وهناك عدد من الحلول السلمية القادمة في فلسطين، ومصر والأردن لهما دور مؤثر في القضية الفلسطينية.