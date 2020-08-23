وزير العدل: الرئيس السيسي وجه بتكريم المتميزين بالهيئات القضائية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي وجه بتكريم المتميزين في الجهات والهيئات القضائية لأنهم قدوة وحافز لغيرهم "عشان يشدوا حيلهم"، ويسلكوا نفس الطريق، لافتا إلى أنه سيكون هناك تكريم للتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تكليف كل هيئة وجهة قضائية ترشيح عدد من المتميزين لديها علميا أو فكريا أو إداريا، حتى يحصلوا على التكريم المناسب لهم.

وأشار وزير العدل إلى أنه عرض على الرئيس السيسي ملف القضاة، لافتا إلى أن الوزارة تقيم لهم دورات تدريبية تخصصية، لتعظيم المعلومات لديهم، إضافة إلى القدرات الشخصية.