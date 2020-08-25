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وكيل "زراعة دمياط" يتابع إجراءات تطوير مراكز تصنيع الألبان

كتب:

سهاد الخضري
02:43 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وكيل زراعة دمياط يتابع إجراءات تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان

وكيل زراعة دمياط يتابع إجراءات تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان

تابع المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال قطاع الزراعة بنطاق المحافطة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأجرى عبدالسميع معاينة لمراكز الألبان بنواحي مركز فارسكور، حيث جرى استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان.

كما تابع سميح أعمال المرور على الزراعات (الأرز والقطن) بنواحي مركز الزرقا، والتواصل مع المزارعين والتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم.

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