ضبط مسئول بشركة المياه بدمياط أثناء تلقيه رشوة 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه.. فقد تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط).. حال إستلامه مبلغ (10000 "عشرة آلاف جنيه") على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية ، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.