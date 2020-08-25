ضبط مسؤول بـ"مياه دمياط" أثناء تلقيه 100 ألف جنيه رشوة من مواطن

ضُبط مسؤول بشركة مياه الشرب في محافظة دمياط، وذلك أثناء تلقيه رشوة من أحد المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، من ضبط مسؤول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حال إستلامه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.