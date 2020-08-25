"القباج" تتفقد مركز جمعية أيادي المستقبل 4040 لعلاج الأورام

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركز جمعية أيادي المستقبل 4040 لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان.

وتفقدت القباج مباني المركز وغرفه، والأجهزة الطبية الحديثة، واستمعت إلى طلبات المواطنين، واطمأنت لسير العلاج للمرضى بشكل صحيح.

وأثناء تفقدها استمعت إلى شرح من إدارة المركز أنه تم بدء العمل بالمركز في بداية عام 2006، ونظراً للزيادة المستمرة في أعداد مرضى الأورام والحاجة المُلحة لتوفير قسم داخلي لاستقبال الحالات المتأخرة لمرضى الأورام غير القادرين والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة؛ تم بناء مستشفى ملحق لمركز أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان، وبدأ تشغيله عام 2014 ليكون الأول في الشرق الأوسط الذي يقوم بتقديم خدمة العلاج التخفيفي والتلطيفي بالمجان لمرضى السرطان غير القادرين، ثم توسع عمل المركز ليشمل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وبالتالي العلاج المبكر هو أفضل الطرق المتاحة لزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض، ولذلك تم افتتاح مركز للكشف المبكر لأورام الثدي وبدأ العمل فيه عام 2019 بمنطقة فلمنج.

وتم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر لأورام الثدي ومنها الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام)، وهو تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعتبر أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.