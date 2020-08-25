في جولة لها بمحافظة الإسكندرية.. القباج تزور مجمع الدفاع الاجتماعي

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، محافظة الإسكندرية، اليوم.

وبدأت الوزيرة جولتها بديوان عام المحافظة، حيث كان في استقبالها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.

وتفقدت القباج، رفقة المحافظ مجمع الدفاع الاجتماعي والذي تم تطويره بالكامل، وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام 2017 في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

وقامت القباج بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار الي ان مجمع الدفاع يضم 5 مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، و ملعب كرة طائرة، ومسجد.