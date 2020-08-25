ألمانيا تعلن دعمها لليونان في شرق المتوسط ضد انتهاكات تركيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعمه لليونان ضد الانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط، في إطار زيارة الوساطة، التي أجراها في أثينا، حسبما ذكر موقع "تي 24" التركي.

ذهب ماس لأول مرة إلى أثينا، كجزء من محادثات الوساطة الألمانية في أزمة شرق البحر المتوسط، والتقى بنظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، وأجرى تقييمات حول الأزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقبل أن تصل محادثات الوساطة إلى محطتها النهائية بزيارة ماس لأنقرة، أعلنت ألمانيا دعمها لليونان، وحذرت من الادعاءات الناشئة عن الأزمة بين اليونان وتركيا بشأن مصادر الطاقة بشرق البحر المتوسط، ودعت إلى الحل عن طريق المحادثات المباشرة، وحذرت من خطر نشوب صراع عسكري وفقا لموقع تركيا الآن".