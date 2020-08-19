المجلس الأوروبي: نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط غير شرعية 

أعلن المجلس الأوروبي، أن دول الاتحاد الأوروبي، تتضامن مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا، بحسب ما نشرته قناة "العربية".

ووصف المجلس الأوروبي، نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط بأنها غير شرعية

وأعلنت كل من اليونان وقبرص، أمس، أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة، خاصة في شرق البحر المتوسط.

وأكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص، أن "السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه بقمة مجموعة السبع".

وشدد الوزيران على أن "عمليات التنقيب التركية في مناطقنا البحرية مدانة"، كما اعتبرا أن "دعوات تركيا للحوار غير جدية".