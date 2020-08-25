وزير الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية بشكل أكبر من أجل تحقيق التوازن في الأسعار ولتقليل الفجوة بين التربية والاستهلاك.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القيادة السياسية مهتمة بإعادة عمل مشروع "إحياء البتلو" في ثوب جديد، وفي ذلك المشروع تم تمويل صغار المربين والمزارعين بأكثر من 118 ألف رأس بإجمالي تمويل وصل لمليار و700 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يقوم بتشغيل الشباب ويحقق التوازن ويقلل الاستيراد، كما يتم تقديم خدمات رعاية بيطرية لدعم هؤلاء الشباب وإنجاح مشروعاتهم.

وأكد أن هناك مجموعة من المزارع تم رفع كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص بالتكامل ما بين دور الدولة والمنظمات المدنية والبنك الزراعي، حيث إن وزارة الزراعة أعطت عددا من المزارع لجمعية "مصر الخير" لرفع الكفاءة ومساعدة الشباب في إنشاء مشروعاتهم، كما تم استيراد رؤوس ذات سلالات عالية الجودة حتى يكون معدل الاستهلاك الغذائي أعلي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تأجير بعض المزارع للمنظمات الخاصة من أجل تطويرها والعمل عليها ولتعظيم الاستفادة منها.

وتابع: "مصر فيها اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية، وبيتم إنتاج 2 مليون طن من الثروة السمكية، وحاليا يتم العمل على محاور أخرى مثل إنشاء مراكز لتجميع الألبان، لأنه وبعد رفع مستوى الإنتاجية يؤدى ذلك لتحسين كفاءة الألبان، وبيتم جمعها من صغار المربين في الأرياف وبيعها للمصانع".