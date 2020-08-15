وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آليات زيادة التنمية الزراعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بمقر وزارة الزراعة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلا من نقل البضائع من القاهرة مما يؤدي الى زيادة أسعارها.

ناقش الاجتماع تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي وكذلك مشتل لامداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها وايضا منفذا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.

وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء اتفقا أيضا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات.

كما اتفقا على بحث مدى إمكانية إنشاء وحده للتلقيح الاصطناعي للجمال خاصة فى ظل إقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال فى ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن القصير وفودة اتفقا أيضا على تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنه تنسيقية من قيادات الوزاره والمحافظه لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دورى على الوزير والمحافظ.