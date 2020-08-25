"المركزي" يمد ساعات العمل بالبنوك حتى الرابعة عصرا بداية من سبتمبر

أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، مواعيد العمل الجديدة بالبنوك، اعتبارا من أول سبتمبر 2020، لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرا، بالنسبة للموظفين.

وبحسب كتاب دوري أصدره اليوم، قرر أن تصبح المواعيد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرًا بالنسبة للجمهور.

في يونيو الماضي، عدل "المركزي" مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشى جائحة كورونا.

حيث بدأت مواعيد العمل، لتكون من 8.30 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا، بدلا من الساعة 9.30 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءً بالنسبة للجمهور، ومن الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بدلا من 9 صباحًا، وحتى 4 مساءً بالنسبة للموظفين.