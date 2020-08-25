ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة في حملة على الصيدليات بدمياط

وجهت الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة دمياط، والدكتورة فاطمة رشاد مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمحافظة، مفتشي الصيدلة بالمرور ليلًا على عدة صيدليات، والتفتيش عليها، لمتابعة تنفيذ مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأسفر التفتيش عن ضبط عينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأخرى مخصصة للمستشفيات ومعدة للبيع للجمهور، وكذلك عدم تواجد الصيدلي المدير، وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وتسليمها للشرطة.