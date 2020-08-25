صحة دمياط: 1432 إجمالي إصابات "كورونا" و107 وفيات

كشف مصدر بمديرية الصحة في محافظة دمياط عن أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا"، التي تم تسجيلها في كافة قرى ومدن المحافظة، بلغ 1432 حالة إصابة، بالإضافة إلى 107 حالة وفاة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما يزيد على 90% من حالات الوفاة المسجلة بالمحافظة، كانوا يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات.

وأشار المصدر إلى أن متوسط أعمار المتوفين يبلغ 60 عاماً فأكثر، بنسبة 95% من مجمل الوفيات، بينما كانت أعمار 5% فقط من المتوفين، أقل من 60 سنة، موضحاً أن المصابين بأمراض مزمنة هم أكثر المتأثرين بفيروس "كورونا"، معتبراً أن تعافي عدد كبير من المصابين دليل على ذلك.

وتابع المصدر قائلاً إن عدد المتعافين يتجاوز 1000 حالة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 4 مستشفيات على مستوى المحافظة كمراكز للعزل، وهي مستشفيات الصدر والحميات والعام وكفر سعد، كما تم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي كانت محتجزة بهما.