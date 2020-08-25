محافظ دمياط توجه بسرعة تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بطريق كفر يوسف

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً، أمس الاثنين، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندس رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب وبحضور المهندس يسرى أحمد مدير فرع شمال الدلتا بالشركة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بطريق كفر يوسف المؤدى إلى محطة رفع صرف صحي اللوزى بكفر سعد، ضمن الأعمال التى تقوم بها شركة المقاولون العرب لرد الشيء لأصله بعدد من الطرق التى يمر بها خط المياه الناقل.

وأكدت المحافظ ضرورة وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ رد الشيء لأصله بذلك الطريق في أسرع وقت ممكن تحت إشراف مديرية الطرق والمحافظة.

كما ناقشت عوض الموقف التنفيذى الحالى لمحطتى معالجة صرف صحي شطا 1 و2، إذ أكدت على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو المشروعين وفقاً للجدول الزمنى المُحدد مسبقاً.