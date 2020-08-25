 9 متنافسين في مسابقة "العروض المصورة" بالمهرجان التجريبي 

انتهت لجنة المشاهدة والاختيار التي قد واصلت عملها علي مدار ما يقرب من الثلاثة أسابيع من مشاهدة 172 عملا من بينها 96 عرضا مصريا، قبل أن تتوصل للقائمة النهائية للعروض التي ستتنافس علي جوائز مسابقة "العروض المصورة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والتي تتجاوز قيمتها المائة ألف جنيه.

وجاءت قائمة العروض المختارة للمنافسة في المسابقة كالتالي:

- "النفس" إخراج دليلة المفتاحى "تونس"

- "مسافر ليل" إخراج محمود فؤاد صدقى "مصر"

- Scenery of people okazaki

- Chiemi Fukumori "اليابان"

- Hamlet ur hamlet

إخراج Rubén Polendo " الولايات المتحدة الأمريكية"

- watching ceci n’est pas de deax

- إخراج Ester Natzijl "هولندا"

- Becoming butterfly

إخراج Zsofia Berczi. "المجر"

- Luocha Land

إخراج Zhao Miao "الصين"

- Unhowsed

إخراج Deborah Leiser-Moore "أستراليا"

- الجانب الآخر من الحديقة

إخراج أسامة جلال "سوريا – لبنان"

فيما قد تشكلت لجنة المشاهدة من د.دينا أمين، د.هنادي عبدالخالق، والفنانين وليد عوني،عمرو الأشرف، محمدالهجرسي.