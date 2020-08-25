9 متنافسين في مسابقة "العروض المصورة" بالمهرجان التجريبي
مسرحية "مسافر ليل" يمثل مصر في "التجريبي"
كتب:
حاتم سعيد حسن
09:17 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مهرجان المسرح التجريبي
انتهت لجنة المشاهدة والاختيار التي قد واصلت عملها علي مدار ما يقرب من الثلاثة أسابيع من مشاهدة 172 عملا من بينها 96 عرضا مصريا، قبل أن تتوصل للقائمة النهائية للعروض التي ستتنافس علي جوائز مسابقة "العروض المصورة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والتي تتجاوز قيمتها المائة ألف جنيه.
وجاءت قائمة العروض المختارة للمنافسة في المسابقة كالتالي:
- "النفس" إخراج دليلة المفتاحى "تونس"
- "مسافر ليل" إخراج محمود فؤاد صدقى "مصر"
- Scenery of people okazaki
- Chiemi Fukumori "اليابان"
- Hamlet ur hamlet
إخراج Rubén Polendo " الولايات المتحدة الأمريكية"
- watching ceci n’est pas de deax
- إخراج Ester Natzijl "هولندا"
- Becoming butterfly
إخراج Zsofia Berczi. "المجر"
- Luocha Land
إخراج Zhao Miao "الصين"
- Unhowsed
إخراج Deborah Leiser-Moore "أستراليا"
- الجانب الآخر من الحديقة
إخراج أسامة جلال "سوريا – لبنان"
فيما قد تشكلت لجنة المشاهدة من د.دينا أمين، د.هنادي عبدالخالق، والفنانين وليد عوني،عمرو الأشرف، محمدالهجرسي.