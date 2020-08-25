الأحد المقبل.. عائشة بن أحمد تستأنف تصوير "تقاطع طرق" بالفيوم

تستأنف النجمة التونسية عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في مسلسل "تقاطع طرق"، السبت المقبل، بمحافظة الفيوم.

وقالت عائشة، لـ "الوطن"، إنها ستصور مشاهد ديكورها الرئيسي في الفيوم، وتجمعها بكل من سيد رجب ومحمد ممدوح.

"تقاطع طرق" من بطولة مني زكي، محمد فراج، محمد التاجي، حنان يوسف، من تأليف وإخراج تامر محسن.

وفي سياق مختلف، أعربت عائشة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية تجاه فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، والتي تتابعها عن كثب عبر جولاتها بصالات العرض وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة "توأم روحي" حسن الرداد، أمينة خليل، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، حنان سليمان، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.