فؤاد: الأكاديمية الوطنية للشباب هدفها تأهيل العاملين بالجهاز الإداري

شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، في إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المتقدمين للبرنامج الرئاسي، لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يعقد بمقر الأكاديمية للتدريب، وذلك بناء على دعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

قال وزير شؤون المجالس النيابية، إن البرنامج يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما يهدف إلى بناء كوادر شبابية، قادرة على التعامل مع الآليات والتقنيات الحديثة بكفاءة وقدرة عالية، والعمل وفق التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وذلك بما يُسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشار "فؤاد"، إلى أن البرنامج يخاطب كل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الكادرات الخاصة، وفق منهج متكامل، يربط بين كل جهات الجهاز الإداري للدولة، ومتناسقًا مع خطط الدولة الاستراتيجية للنمو والإصلاح.

وأشاد وزير شؤون المجالس النيابية، بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقوم عمل البرنامج، على عدد من المحاور الثقافية والقانونية والاقتصادية، وغيرها من المقومات العلمية والتطبيقات الحديثة، التي ترتكز على الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية.

يشار إلى أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، ويكون تشكيل مجلس امناء الأكاديمية من رئيس مجلس الوزراء رئيسًا وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء وعدد من الشخصيات ذوي الخبرة.