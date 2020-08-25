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1243 مسجدا بالأقصر تستعد لصلاة الجمعة بإجراءات احترازية مشددة

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:38 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة ومديري الإدارات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة.

وأكد "عبدالدايم"، ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتى بدأت  من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

 

 

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