جيهان العسال: اتفقنا مع الصين بشأن لقاح كورونا واقتربنا من صفر إصابات

أعلنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، توقيع اتفاقية مع الصين، حول لقاح الصين الجديد ضد فيروس كورونا، وبعد اعتماده سيتم تصنيعه في مصر، حيث أن الصين حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وفي انتظار نتيجة تلك التجارب.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يوجد تفاصيل متاحة حول المادة الفعالة للعقار، وفور الإعلان عن العقار الصيني، سيتم تصنيعه في مصر وطرحه للجمهور.

وأوضحت أن انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، أمر طبيعي بسبب وجود منحنى للإصابات بأي جائحة، ففي بداية ظهور الفيروس عالميا، ظهر عدد كبير من الحالات، وحاليا بات المنحنى في طريقه للهبوط: "أحنا في أخر المنحنى، وقريبين من صفر إصابات، والإصابات في مصر كانت أقل حدة من دول كثيرة، والبروتوكول المصري العلاجي، أثبت كفاءته".

وأكدت أن شدة الإصابة، والظواهر المرضية، كانت أقل بكثير من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وأسبانيا وأمريكا، بخلاف كون البروتوكول العلاجي المصري أثبت كفاءته في مواجهة الجائحة، مع وجود منظومة متكاملة، تعمل لمكافحة الفيروس من كل هيئات الدولة، مشيرة إلى أن التزام المواطنين بالكمامات، ووجود خطوات استباقيه لدى القيادة السياسية، أثرت كثيرا على منع انتشار الفيروس في مصر: "دائما خطواتنا متخدة بدري، وده اللي أثر على قلة الأعداد".

وتابعت: "تفرغنا لعمل مسح حول كل الأبحاث الخاصة بالفيروس، ونستهد مبكرا لحدوث موجة ثانية لكورونا، وهيكون عندنا تعديل لبروتوكول جاهز، لو لا قدر الله، وجد موجة ثانية من الفيروس، ومعظم الدراسات لظهور إصابات جديدة جاءت بسبب تخلي المواطنين عن المحازير والإجراءات، والناس بدأت تتعامل أن مفيش فيروس، ولازم نتعلم من الدول اللي سبقتنا في الموجة الثانية".

وأكدت: "فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم، وبعض أعراض كورونا، قد تستمر بعد التعافي من كورونا، ولم يثبت حتى الآن، أن ينتقل الفيروس عن طريق الأكل، لكنه حتى الآن يتم انتقاله عبر الرذاذ، ولقاح أكسفورد في مراحل متقدمة، وما نشر عن نتائجه مبشرة، وهو هيكون الأقرب واحد، وسيتم شراء 30 مليون وحدة منه، فور خروجه للنور".

واختتمت: "أهم حاجة التوعية والتنبيه والمتابعة في المدرسة، ولازم المدرسين يتابعوا الأطفال في المدارس، وميبقاش فيه تجمع بينهم، ولازم يكون فيه تباعد لمسافات، والماسكات في السن الصغيرة مش مستحبة، وممنوع تماما ارتداء الماسكات في حال كان هناك أنشطة رياضية للطلاب".