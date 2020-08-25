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محمود مسلم

الخارجية تثمن دور جنوب أفريقيا في أزمة السد الأثيوبي

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الوطن
05:47 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول السد الأثيوبي ، وعقب استضافة نائب وزير الخارجية أمس للسفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة، استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة، حيث أشار نائب وزير الخارجية إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل السد الأثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الاقليمي بينهم، كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.

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