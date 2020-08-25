أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الحالي، وذلك لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الفترة الماضية، إذ شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بالحالة الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب صباح اليوم، استقرارًا في التعاملات مقارنة بأسعار مساء أمس، إذ جاءت على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 971 و976 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 850 و854 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و732 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و832 جنيها.

رحلة الذهب خلال الشهر الماضي

لم تظهر نتائج جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في بداية الجائحة، لكنها بدأت في الظهور خلال الشهرين الماضيين، إذ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، وتسببت في تراجعه بشكل كبير، كما أثرت بشكل مباشر على العملات المختلفة وانخفاض قيمتها، ومع تراجع سعر الدولار بدأت أسعار الذهب في بداية الشهر الماضي رحله الارتفاع التدريجي في الأسعار، والتي استمرت في الصعود حتى وصل إلى أعلى قيمة له في تاريخه، والتي تخطت مبلغ 1000 جنيه للذهب من العيار 24.

واستمر الذهب في رحلة الارتفاع نحو أسبوعين تقريبا، لكن سرعان ما عاودت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي مرة أخرى، ليقترب من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

ورغم تذبذب الأسعار، إلا أنّه يرتفع وينخفض بنسبة طفيفة تكاد لا تذكر، ليس بينها وبين موجة الارتفاع مقارنة، ما يجعل الكثير من المواطنين تقبل خلال تلك الفترة على شراء الذهب اعتقادا منهم أنه سوف يعاود الارتفاع مره أخرى.

وقال رئيس شعبة الذهب وصفي واصف، في تصريحات له، إنّ الحالة التي تشهدها أسعار الذهب من تذبذب ناتجة عن تراجع الاقتصاد وتراجع أسعار العملات بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنّ أسعار الذهب من المتوقع أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى، ما يجعل فترة التراجع هي أنسب فترة لشراء الذهب.

وفي مداخله هاتفية أخرى، أوضح واصف، أنّ الذهب حتى تلك اللحظات يشهد تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض بمعدل كل 10 دقائق، وهي ظاهرة قلما تحدث حول العالم، إذ إنّ انخفاض سعر الذهب حاليا هو انخفاض مرحلي لجني أرباح كبار المستثمرين في ذلك المجال، مشيرا إلى أنّ سعر الذهب لن يهبط لمستويات أقل من تلك التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، وطالما ظلت الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب لم يجر علاجها، فسيظل سعر الذهب في تذبذب مستمر.

ويلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن لهم من انخفاض قيمة النقود وتراجع أسعار العملات، سواء كانت دولار أو يورو، وانخفضت القوى الشرائية وحركة تجارة الذهب في الأسواق المصرية خلال موجة الارتفاع الشديدة.