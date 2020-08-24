استقرار الذهب لليوم الثالث على التوالي وعيار 24 يسجل 976 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم للمرة الثالثة على التوالي في أول أسبوع عمل البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 976 جنيهًا، لليوم الثالث على التوالي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقراراً مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 974 و976 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 852 و854 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 732 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و832 جنيهًا.