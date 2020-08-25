"الصحة": بعض أعراض كورونا قد تستمر بعد التعافي.. وهذه رسالتي للمدارس

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد مبكرًا تحسبًا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وسيكون هناك تعديل للبروتوكول العلاجي جاهز حال لا قدر الله حدثت موجة ثانية.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، أن ظهور إصابات جديدة يأتي بسبب تخلي المواطنين عن الاجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، وإهمال التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يتعاملون كأنه لا يوجد فيروس.

وتابعت: " فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم، وبعض أعراض كورونا قد تستمر بعد التعافي من كورونا، ولم يثبت حتى الآن أن ينتقل الفيروس عن طريق الأكل، ولكنه وحتى الآن يتم انتقاله عبر الرذاذ".

وواصلت: "لقاح أكسفورد في مراحل متقدمة، وما نشر عن نتائجه مبشرة وهو هيكون أقرب واحد، وسيتم شراء 30 مليون وحدة منه فور خروجه للنور"، مشددة على ضرورة التوعية والتنبيه والمتابعة داخل المدرسة، "لازم المدرسين يتابعوا الأطفال في المدارس وميبقاش فيه تجمع بينهم ولازم يكون فيه تباعد لمسافات".

وتابعت: "الماسكات في السن الصغير مش مستحبة، وممنوع تماما ارتداء الماسكات في حال كان هناك أنشطة رياضية للطلاب".