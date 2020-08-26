الضرائب: 134 شركة ملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر 2020

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن الفواتير الوهمية، التي تصدرها بعض الشركات، كانت محل اهتمام المصلحة على مدار عدة سنوات ماضية، حيث يتم إنشاء شركات وهمية، لا تقدم خدمات أو سلع، لكنها تخرج فواتير وهمية، وهو نوعا من الغش التجاري، للاستفاده في خصم الضريبة المسددة في تلك الفواتير، وهناك 134 شركة، ملزمة بإصدار الفاتورة الإكترونية في نوفمبر 2020.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشركات التي تقدم فواتير وهمية هي شركات مثبتة ورقيا، وفي حقيقة الأمر، لا يمكن إثبات وجود بطاقة ضريبية، أو سجل تجاري لها، حيث أن الشركة لا يتم الاستدلال عليها على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة في المصلحة، تقوم بتتبع تلك الشركات، وهي ظاهرة لا يمكن قياسها عدديا، ويتم الكشف بشكل دوري عن تلك الشركات، التي تعمل بأسلوب الغش التجاري.

وأكد أن تلك الفواتير، يقوم الشركات بتقليل مصروفاتهم، على الأوراق للتهرب من الحصيلة الضريبية، وحال التوصل لتلك الشركات، تصل عقوبة الشركة لغرامة من 5 الآف لـ50 ألف، بخلاف السجن من 3 لـ5 سنوات، مع وضع اسمه بالجرائم المخلة بالشرف، مشيرا إلى أن هناك شركات يتم إنشائها لإصدار فاتورة، ولا تبيع سلعة أو خدمة، والهدف التهرب من الضرائب، وظاهرة تلك الشركات، تزايدت في الفترة الأخيرة.

وتابع: "الفاتورة دي بتصدر من شركة لشركة، وفيه منظومة لاعتماد تلك الفواتير من خلال المصلحة، ولن يتم اعتماد الفاتورة إلا بعد دخولها لقاعدة بيانات المصلحة وبها سيتم وضع الخصم الضريبي الخاص بالمصلحة، وطبقنا تجربة الفاتورة الإلكترونية منذ يونيو الماضي".